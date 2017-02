Papa pede que se respeite e valorize os povos indígenas

Cidade do Vaticano 15/02/2017 | 11h52

O papa Francisco pediu nesta quarta-feira aos governos que respeitem, valorizem e consultem os povos indígenas durante um encontro no Vaticano com os participantes no terceiro Fórum dos Povos Indígenas, realizado em Roma.

"Creio que o principal problema está em como conciliar o direito ao desenvolvimento, incluindo também o tipo social e cultural, com a proteção das características próprias, dos indígenas e seus territórios", assinalou o Papa no encontro promovido pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA).

"Sempre deve prevalecer o direito ao consentimento prévio e informado, segundo existe o artigo 32 da Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Somente assim se pode garantir uma cooperação pacífica entre as autoridades governamentais e os povos indígenas, que supere contradições e conflitos", acrescentou.

Francisco pediu perdão, em 2016, no México, aos indígenas pelos maus-tratos provocados e convidou os governantes a elaborar projetos que levem em conta a identidade indígena.

