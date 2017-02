Para rolar de rir - Festival de Stand-up Comedy de Florianópolis reúne humoristas no Teatro do CIC

Clube do Assinante 03/02/2017 | 19h00 Atualizada em

Todo mundo que mora no litoral de Santa Catarina tem uma tia, a avó, a professora da escola ou aquela vizinha bem caricata, que fala com o sotaque manezinho e usa expressões que são de rolar de rir, não tem? Personagens já queridos do público, como o mané Darci, a dona Maricotinha e a Déte Pexera estão entre as atrações aguardadas do 2º Festival de Stand-Up Comedy de Florianópolis. O evento reúne 12 comediantes no palco do Teatro Ademir Rosa (CIC) neste domingo. Sócios do Clube do Assinante têm 50% de desconto na compra do ingresso antecipado.

Nesta segunda edição, o festival apresenta mais comediantes catarinenses e abriu espaço também para personagens, e não apenas para o stand-up.

— Fazer humor com personagem tem a vantagem de contar histórias e fazer comentários com o ator escondido atrás do papel que interpreta — diz o ator WMarcão, de Florianópolis.

Já o stand-up é humor de cara limpa. Da Capital, alguns nomes que fizeram sucesso durante boom do gênero, como a atriz Milena Moraes, também se apresentam. De fora do Estado, virão nomes como Nany People, Vitor Sarro, Luiz França, Paulinho Gogo e Tiburccio (de A Praça é Nossa).

WMarcão, Milena Moraes e Darci também se apresentam no festival Foto: André Miranda / Divulgação

Em Florianópolis, embora o Teatro de Quinta tenha feito história na cena de humor do Estado a partir de 2004, o auge do stand-up comedy foi em 2011, depois que Diogo Portugal começou a trazer todos os meses o espetáculo Senta pra rir.

— O problema do stand-up é que muita gente se aventurou a fazer. E muitos sem qualidade. Isso frustrou a expectativa do público. Para fazer bem, existem detalhes e técnicas importantes. Não é só fazer piada — ressalta WMarcão.

O Festival é realizado em São Paulo desde 2014. Foi o comediante Luiz França que teve a ideia de levar o evento para outros Estados. Segundo ele, o mais interessante é o fato de os artistas terem pouco tempo para expor no palco o melhor do seu texto — cada um tem apenas 12 minutos para apresentar um número —, o que torna o espetáculo mais dinâmico.

Dete Pexêra, um fenômeno

Um dos números desta edição é o de Déte Pexera, personagem criada pelo itajaiense Rizzih. Inspirado na própria mãe, tias e até professoras do colégio, ele criou a Déte em 2015.

— Eu tinha acabado de me mudar para São Paulo e senti saudades de casa. Fiz um vídeo sem pretensões e viralizou — conta o músico e ator.

Hoje, o canal de Rizzih no Youtube tem 203 mil inscritos.

Atrações

Paulinho Gogó e Tiburccio (de A Praça é Nossa)

Déte Pexera

WMarcão

Darci

Silvonete Manicure

Maricotinha

Milena Moraes

Rey Bianchi

Nany People

Vitor Sarro

Luiz França

Humorista Maurício Manfrini, que interpreta o personagem Paulinho Gogó Foto: paulinhogogo.net / Divulgação

AGENDE-SE

O quê: 2º Festival de Stand-up Comedy de Florianópolis

Quando: domingo, às 20h

Onde: Teatro Ademir Rosa, no CIC (Av. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica, Florianópolis)

Quanto: R$ 80 / R$ 40 (meia). Sócios do Clube do Assinante têm 50% desconto na compra antecipada, via Blueticket

Informações: (48) 3664-2628



