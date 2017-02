"Parece um navio", declarou Lewis Hamilton sobre a nova W08

Fórmula-1 21/02/2017 | 13h52 Atualizada em

O piloto britânico está mais uma vez lutando por um quarto título depois de fracassar em 2016, e revelou que há uma notável diferença em relação ao W07 híbrido.

¿Eu vi isso no túnel de vento, vi o progresso de basicamente um `bebê¿ para o que é hoje¿, disse Hamilton à `UBS¿. ¿Quando o carro de 2009 chegou, era terrível no túnel de vento, porque era diferente, mas eventualmente você se acostuma com o carro e então os carros antigos parecem estranhos, e eu acho que vai ser o mesmo¿.

¿Quero dizer, parece um navio, é muito grande, é muito maior do que antes, é mais largo, mais comprido. Do cockpit para trás, há muito material, antes, como em 2007 e 2008, a distância entre o tanque de combustível e o eixo traseiro era curto, está muito diferente. Mas tenho certeza que as pessoas vão gostar, pois tem pneus largos¿.



Hamilton também revelou outra mudança que ele gostaria de ver.

¿Eu tiraria tudo para fora, voltaria aos carros mais simples¿, disse ele. ¿Gostaria de ter uma alavanca de câmbio, eu não gosto dessas caixas de marchas que usamos hoje¿.

¿Quando eu estava na Fórmula 3 era Tiptronic. Então era para diante e para trás, mas você tinha que puxar ou empurrar. Era legal entrar nas curvas e ter que subir e descer as marchas¿.

¿Agora é feito com o clique de um botão, trabalhando com seu engenheiro para funcionar na consistência, quando usamos o freio motor. É ridículo¿.