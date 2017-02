Pastor de Joinville é preso acusado de homicídio e falsidade ideológica

Segurança 15/02/2017 | 10h55

Na noite de terça-feira, por volta das 20h30, a Agência de Inteligência do 8° Batalhão de Polícia Militar fez buscas a um homem que estava com mandado de prisão aberto. A abordagem foi realizada na avenida Getúlio Vargas, no bairro Bucarein, em Joinville. Ele foi preso também por falsidade ideológica.

Os policiais receberam a informação de que o pastor estaria com mandado de prisão ativo e no local foi realizada a abordagem. O homem apresentou documentos e a polícia constatou que eram do irmão dele, que já morreu.

De acordo com o 8º BPM, no nome do suspeito constatava um mandado de prisão emitido pela 1ª Vara da Comarca São Vicente-SP, pelo Crime de Homicídio qualificado, Art. 121 do CP. Ele foi condenado a 14 anos de reclusão, no regime fechado. O pastor foi encaminhado à Central de Polícia.