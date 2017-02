Patriots vencem Falcons por 34-28 e levam o Superbowl

Houston 06/02/2017 | 05h06

Um touchdown de ouro na prorrogação e o trabalho magistral do quarterback Tom Brady levaram os New England Patriots a uma dramática vitória de 34 a 28 sobre os Atlanta Falcons, no domingo no Superbowl 51 do futebol americano.

Brady liderou uma milagrosa recuperação dos Patriots, que perdiam por 19 pontos até a metade do jogo, conseguindo o empate nos segundos finais e levando a uma prorrogação inédita na história dos Superbowls da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL).

Brady se converteu no primeiro quarterback a conquistar um quinto campeonato da NFL.

O quarterback, de 39 anos, desabou na grama emocionado depois que James White entrou na endzone para marcar o touchdown ganhador na abertura da prorrogação de 15 minutos.

A partida foi presenciada por 70.087 espectadores e por pouco mais de 100 milhões de telespectadores nos Estados Unidos.

Ao fim do jogo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que havia se declarado partidário dos Patriots, enviou uma mensagem de felicitações à equipe, a Brady, ao dono Bob Kraft e ao treinador Belichik.

O Superbowl também contou com a participação da diva pop Lady Gaga, que levou sua mensagem de "amor, diversidade, compaixão e espírito livre" em sua apresentação.

* AFP