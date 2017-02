PDT lança Décio Lima como candidato ao governo estadual em 2018

Moacir Pereira 24/02/2017 | 08h00 Atualizada em

O presidente estadual do PDT, deputado Rodrigo Minotto, convidou o deputado federal Décio Lima (PT) para se filiar ao partido e ser o candidato ao governo em 2018. A conversa aconteceu no gabinete da deputada Ana Paula Lima na Assembleia e teve o testemunho parcial do deputado Neodi Saretta (PT).



Convites a Décio Lima para se inscrever no PDT não faltam, sobretudo, depois que o PT se isolou no processo político estadual, sem conseguir se coligar até com o PCdoB, seu tradicional aliado. Veio primeiro de Manoel Dias e depois do presidente nacional, Carlos Lupi.

O parlamentar petista ganhou maior visibilidade neste inicio de ano ao ser convidado para assumir a liderança do bloco de oposição no Congresso Nacional. Comanda as bancadas do PT, PDT, PCdoB e Rede na Câmara e no Senado. Indicação consensual justamente por seu perfil de político moderado e aglutinador, características que podem oxigenar o projeto do PDT de fazê-lo candidato ao governo estadual.

Décio Lima avalia que Santa Catarina está concluindo um ciclo político marcado por sucessivas vitórias da tríplice aliança. ¿Há expectativa de construção de um novo caminho¿, diz. Acha que o PT pode voltar a ser um dos protagonistas, deixando de ser apenas figurante.

O deputado pelo Vale do Itajaí vai continuar fazendo contatos, avaliando a conjuntura nacional e procurando estruturar um projeto político alternativo com outros partidos. O PDT é neste momento sua opção.

