Pelo fim da insatisfação no JEC

Rebaixamento parece ser uma palavra que persegue o Joinville nos últimos anos. Não bastassem as quedas da Série A para a Série B e da Série B para a Série C, o Tricolor agora está na zona de descenso do Campeonato Catarinense. E, obviamente, o fato irrita muito o torcedor tricolor.

A insatisfação não se limita às arquibancadas. Na entrevista coletiva desta terça, logo após a última atividade de preparação no CT do Morro do Meio, o técnico Fabinho Santos admitiu estar bastante incomodado com o fato.

— Não estou nada feliz. Em jogos poderíamos ter vencido e não vencemos. No final, é a pontuação que fala tudo. Se tivéssemos dois pontos a mais estaríamos numa situação mais confortável — observou Fabinho.

Como não é possível reverter o passado, o treinador do JEC aposta em começar a reação a partir desta quarta, às 19h30, em duelo contra o Inter de Lages, em Lages, pela sétima rodada do Campeonato Catarinense.

— É uma situação que incomoda, incomoda mesmo. Todos nós estamos tristes, incomodados. Esperamos o mais breve possível, já neste próximo jogo sairmos desta situação — projetou o treinador do JEC.

Em busca de alternativas, Fabinho irá mexer em três posições: lateral direita, zaga e ataque. Na lateral, Lucas Mota ocupa o lugar de Igor. Na defesa, Danrlei substitui Henrique Mattos. No ataque, Ciro retoma a camisa 9. A ideia é improvisar o menos possível para dar tranquilidade aos atletas.

— A gente sabe que jogar fora de posição em algum momento vamos sofrer um pouquinho — concluiu o técnico.