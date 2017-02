Pence diz que compromisso dos EUA na Otan é 'inabalável'

Munique 18/02/2017 | 07h50

O vice-presidente americano, Mike Pence, garantiu neste sábado que o compromisso dos Estados Unidos no seio da Otan é "inabalável", em um discurso destinado aos aliados, preocupados com os comentários do presidente Donald Trump.

"O presidente me pediu para estar aqui hoje (...) para transmitir a mensagem de que os Estados Unidos apoiam firmemente a Otan e que seremos inabaláveis em nosso compromisso com a Aliança Atlântica", disse Pence durante a Conferência de Segurança de Munique.

Pence, que falava pela primeira vez perante a elite político-militar mundial, garantiu em seu discurso de cerca de 20 minutos que se expressava em nome do presidente dos Estados Unidos.

"Sempre seremos seus maiores aliados", afirmou, lembrando os valores comuns de "democracia, justiça, Estado de Direito" compartilhados pelos Estados Unidos e seus sócios europeus.

Pence, com um discurso solene e pausado, reiterou, no entanto, as exigências de Washington por uma maior contribuição financeira de seus aliados da Otan.

"A defesa europeia exige tanto nosso compromisso quanto o de todos vocês (...)", mas "a promessa de compartilhar o fardo não é cumprida há muito tempo".

"O presidente Trump espera que seus aliados cumpram sua palavra" sobre os gastos militares, pediu.

Washington pede há tempos que os europeus gastem em defesa tanto quanto os Estados Unidos, na proporção da sua riqueza. Trump ameaçou várias vezes se retirar da Aliança se os Estados-membros descumprirem suas obrigações.

"Faremos os esforços necessários (...) A Alemanha sabe de suas responsabilidades", afirmou, antes do discurso de Pence, a chanceler Angela Merkel, ao iniciar o dia de debates na Conferência em Munique.

* AFP