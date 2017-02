Pequeno avião colide com shopping perto de Melbourne

Sydney 20/02/2017 | 21h54

Um avião com cinco pessoas a bordo colidiu nesta terça-feira com um shopping perto da cidade australiana de Melbourne, indicaram as autoridades.

O avião, um Beechcraft, caiu sobre o centro comercial vizinho ao aeroporto de Essendon antes do horário de abertura das lojas.

"Parece ser um trágico acidente o que ocorreu", disse a responsável da polícia estatal Lisa Neville, que não pôde dar um balanço de vítimas imediato, embora tenha confirmado que cinco pessoas viajavam na aeronave que havia decolado de Essendon, ao norte de Melbourne, com destino à ilha King.

Imagens de televisão mostraram os restos carbonizados do avião e os danos materiais provocados no shopping e nos edifícios próximos.

"Parece que uma aeronave, em um voo pago, bateu no DFO (Direct Factory Outlet) de Essendon Fields", disse Neville.

