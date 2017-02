Pesquisa aponta Figueirense com maior torcida de SC, seguido do Avaí e com JEC e Chape empatados

Perfil região Sul 03/02/2017 | 14h31 Atualizada em

A pesquisa mais recente que analisa o número de torcedores dos clubes brasileiros aponta o Figueirense como o clube de SC com mais fãs na região Sul do país. O estudo é do Instituto Paraná Pesquisa (acesse a pesquisa).

O Figueira foi citado por 1,4% dos entrevistados, seguido de Avaí, com 0,9% e Chapecoense e Joinville, por 0,8%. Abaixo deste percentual, aparecem os outros clubes, somados com 3,2%.

O Grêmio é o líder na região Sul, seguido do Inter e dos entrevistados que disseram não torcer por nenhuma agremiação. Corinthians e Flamengo vêm a seguir, com números melhores que os paranaenses do Atlético e do Coritiba.

O universo da consulta usou uma amostra de 10,5 mil habitantes, sendo estratificada conforme o sexo, a faixa etária, a escolaridade e a posição geográfica.

O trabalho de levantamento de dados foi feito através de entrevistas pessoais com torcedores maiores de 16 anos de 24 Estados e Distrito Federal em 288 municípios brasileiros durante os meses de março a dezembro de 2016.

Tal amostra , segundo o Instituto, atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 1% em nível nacional e de 1,5% nos números regionais.

Confira os números apurados na Região Sul pelo Paraná Pesquisas:



1º) Grêmio 20,5%

2º) Internacional 15,9%

3º) Não torce para nenhum - 16,9%

4º) Corinthians 8,8%

5º) Flamengo 5,7%

6º) Atlético Paranaense 5,3%

7º) Coritiba 4,5%

8º) Palmeiras 4,3%

9º) São Paulo 4,1%

10º) Santos 2,8%

11º) Vasco 1,9%

12º) Figueirense 1,4%

13º) Paraná Clube 1,0%

14º) Avaí 0,9%

Fluminense 0,9%

16º) Chapecoense 0,8%

Joinville 0,8%

* Outros Times citados 3,5%





