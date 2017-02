Nova York 23/02/2017 | 12h11

Os preços do petróleo abriram com forte alta em Nova York, antes da divulgação de dados semais sobre a oferta de petróleo nos Estados Unidos.

O preço do barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em abril subia 1,24 dólar, a 54,83 dólares no New York Mercantile Exchange(Nymex).

* AFP