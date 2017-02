Plural, eclético, tradicional e eletrônico: veja a programação do Carnaval de BC e região

Carnaval 2017 24/02/2017 | 06h19 Atualizada em

Conhecido como o maior bloco de sujos do Sul do país, Navegay reuniu 120 mil foliões no ano passado

O Carnaval no litoral Norte é plural e eclético, mas com espaço para o tradicional. Em Balneário Camboriú, a programação tem uma proposta de resgatar o legado do Carnaval de rua com blocos e desfile de escola de samba. Já os clubes da região prepararam uma agenda para os baladeiros, com shows de grandes nomes da música eletrônica mundial. Enquanto em Itajaí a tímida programação se restringe ao Mercado Público, em Navegantes o destaque é o famoso Navegay, considerado o maior bloco de sujos do Sul do país. Confira mais detalhes de cada cidade:

Balneário Camboriú

A primeira edição do Festival Folias de Carnaval tem recursos captados via Lei Rouanet e uma programação de oficinas, palco cultural e desfiles até a terça-feira. Na Praça Almirante Tamandaré, no Centro, os foliões poderão aprender a fazer máscaras, fantasias, bonecos gigantes, dança e customização de roupas. O resultado das aulas poderá ser visto no domingo, durante desfile de bloco formado por alunos com suas fantasias carnavalescas. Também acontecem apresentações culturais e musicais e oficinas na Praça Almirante Tamandaré a partir das 14h.

Os desfiles dos blocos, trios e carros de som com grupo musical ocorrem de sábado a segunda-feira, sempre a partir das 19h. Ao todo, 19 blocos vão passar pela Avenida Atlântica. A escola de samba Unidos do Samboriú desfila no sábado a partir das 22h, com um enredo inspirado no circo, coreografia assinada pela Cia Teatral 3 em Athos e recursos de integrantes da comunidade e iniciativa privada. Haverá dois carros alegóricos - um deles emprestado pela Consulado do Samba, de Florianópolis.

A novidade deste ano está no percurso, que foi ampliado. Os desfiles começarão na altura da Rua 2400, na Avenida Atlântica, passarão pela Praça Almirante Tamandaré, seguirão pela Rua Alvin Bauer e terminam na Avenida da Lagoa. O dia mais animado será domingo, quando sai o maior bloco da cidade, o Inimigos da Segunda. Neste ano, será a primeira vez que ele sairá em dois dias consecutivos _ também vai agitar a Avenida Atlântica na segunda-feira.

— Somos a Capital catarinense da música eletrônica, temos shows de música sertaneja e samba, mas nosso Carnaval é o de rua. A expectativa de público para este ano é superar as 35 mil pessoas do ano passado. A gente quer atrair aqueles que querem brincar, ter uma diversão sadia, o vovô e a vovó com seu netinho — diz Carlos Dieckmann, presidente da Liga Carnavalesca Independente de Balneário Camboriú.

Vai ter Carnaval eletrônico, sim!

A folia na rua pode ser familiar, mas os baladeiros que vão passar o Carnaval no Estado da música eletrônica, polo consumidor do gênero e local de alguns dos melhores clubes do país, têm opções variadas de festas.

No Green Valley, a principal atração de sábado é o DJ francês Kungs, fenômeno responsável pelo hit do verão This Girl. O Clube, que é o número 2 do mundo segundo o ranking da publicação inglesa DJ Mag, ainda recebe na mesma noite Kaskade, Duke Dumont, Gabriel Boni, Rodrigo Vieira e Bruno Martini na pista principal. Já na segunda-feira, apresentam-se Vintage Culture, Fatnotronic e RDT.

Ali pertinho, na Praia Brava em Itajaí, o Warung terá três dias de balada eletrônica, de sábado a segunda-feira. O destaque fica com a festa Ellum Label Showcase, na segunda, com os DJs Maceo Plex, Rebolledo e Shall Ocin. Já no Belvedere, na mesma praia, a festa será no domingo com Craotia Squad, Cat Dealers, Constantinne e Felten.

Navegay terá empréstimo de cadeira de rodas e intérpretes de libras

A principal festa do Carnaval de Navegantes, conhecida por ser o maior bloco de sujos do Sul do país, comemora 40 anos neste ano. No ano passado, reuniu 120 mil pessoas, segundo a organização do evento. Desta vez, a expectativa é receber pelo menos 130 mil foliões. Até o momento, há 12 trios elétricos confirmados na programação. A concentração está marcada a partir das 15h de segunda-feira, na Avenida Beira-mar da cidade, que recebe a festa pela segunda vez. Antes, o bloco saía na Avenida João Sacavem.

— É mais espaçoso e mais arejado, mais confortável pra todo mundo. Haverá um centro de atendimento ao folião na praça central, com equipe médica, bombeiros e uma novidade que é o empréstimo de cadeiras de rodas e intérpretes de libras. Este ano, 20% dos banheiros químicos também serão adaptados para pessoas com deficiência — adianta o secretário de turismo Sérgio Schultz.

Uma breve história do bloco

O Navegay foi criado por um grupo de cerca de 30 amigos, que em uma segunda-feira decidiu que os homens se vestiriam de mulher e as mulheres de homem. Eles saíram do bairro São Domingos em direção à praia para tomar banho _ na época, o bloco tinha o nome Banho da Dorotéia, em homenagem ao famoso bloco de sujos homônimo que existia em Santos, São Paulo.

O bloco cresceu e no começo dos anos 1980 mudou o nome para Bloco dos Sujos. Nessa época, os foliões começaram a ir até Itajaí pelo ferryboat. Já no começo dos anos 1990, foi colocado o primeiro trio elétrico e o pessoal começou a curtir a festa em Navegantes.

Itajaí faz a festa no Mercado Público

Itajaí vai ter quatro dias de folia dentro do Mercado Público Municipal, de sexta a segunda-feira. Sete grupos vão comandar a festa com samba, chorinho e, claro, as clássicas marchinhas de Carnaval. Um dos destaques é o bloco Siri na Lata, no sábado e domingo das 20h à meia-noite e na segunda das 19h às 23h. Criado em 2013, o bloco tem um repertório de marchinhas do início dos anos 1900 até os anos de 1960, grandes sambas e músicas populares e folclóricas.

Balneário Camboriú

O quê: Desfiles de blocos, trios e escola de samba Unidos do Samboriú

Quando: sábado a segunda-feira. Os desfiles começam às 19h e as apresentações culturais e musicais e oficinas a partir das 14h

Onde: Praça Almirante Tamandaré. A saída dos desfiles é na Rua 2.400 e segue até a dispersão pela Avenida Alvin Bauer

Itajaí

O quê: Carnaval no Mercado Público Municipal

Quando: sexta a segunda-feira. Na sexta, a partir das 19h, no sábado a partir das 12h e domingo e segunda a partir das 17h

Onde: Praça Felix Busso Asseburg, Centro

Navegantes

O quê: Carnaval de Navegantes com desfiles de blocos e trios elétricos

Quando: sexta-feira, a partir das 16h30, sábado a partir das 21h, domingo a partir das 16h, segunda-feira a partir das 15h e terça a partir das 16h

Onde: Avenida Beira-Mar, Centro

