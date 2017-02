PM detido na Deic deve ser levado para quartel em Balneário Camboriú

Segurança 14/02/2017 | 18h09 Atualizada em

O oficial da Polícia Militar detido na manhã desta terça-feira, durante uma coletiva da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), em Florianópolis, permanece no prédio da Polícia Civil, mas deve, ainda nesta terça-feira, ser levado para um quartel em Balneário Camboriú. Comandante da PM na cidade de São João Batista, o tenente Paulo Renato Farias compareceu à paisana na sede da Deic e acabou detido antes do começo da coletiva, no saguão da delegacia, após discutir com policiais civis.

Farias queria se manifestar na entrevista coletiva, mas foi impedido. Em meio à confusão, delegados levaram o oficial até uma sala e chegaram a pedir uma algema. A reportagem apurou que o tenente estaria descontente pelo fato de a PM não ter sido avisada previamente da operação em São João Batista, na madrugada de sábado _ três assaltantes morreram em confronto e dois policiais civis ficaram feridos.

Segundo o advogado Noel Baratieri, que representa a Associação dos Oficiais Militares de Santa Catarina e atua na defesa do PM, o tenente deve ser levado ainda nesta terça para um quartel em Balneário Camboriú, onde ele ficará sob custódia. Conforme o advogado, a condução até Balneário Camboriú deve ser feita numa viatura da própria PM, sem uso de algemas.

O advogado contesta a prisão em flagrante, que ocorreu depois que o oficial se recusou a assinar um termo circunstanciado. Caso assinasse o documento, o oficial se comprometeria a comparecer numa audiência do Juizado Especial Criminal e seria liberado.

—Ele não assinou por entender que estaria reconhecendo uma culpa que não tem. Ele veio na condição de civil para ouvir a entrevista e falar com os jornalistas. Houve excesso e abuso de autoridade por parte dos policiais civis, que o jogaram no chão e o algemaram. Disseram que ele teria fingido ser jornalista, mas isso não aconteceu — alega Baratieri.

A prisão teria ocorrido por desacato e desobediência. O advogado avalia se deve ajuizar um habeas corpus ainda nesta terça, para tentar a libertação do oficial, ou se aguarda até quarta-feira, quando o PM deve participar de uma audiência de custódia e há chances de que ele seja liberado.

Um oficial da corregedoria da PM e o subcomandante-geral da Polícia Militar, coronel João Henrique Silva, também permanecem na sede da Deic na tarde desta terça, onde acompanham a situação do oficial detido.



Procurado pela reportagem, o coronel Cláudio Roberto Koglin, comandante da 3ª RPM, que abrange a cidade de São João Batista, informou que o tenente Paulo Renato Farias deve continuar no comando da PM no município. No entendimento do coronel, o episódio não desqualifica a conduta do oficial. Até segunda ordem do comando-geral, diz o coronel, não deve haver mudanças.

A falta de comunicação prévia por parte da Polícia Civil na operação em São João Batista também foi criticada pelo comandante da 3ª RPM.

– A ação colocou em risco não só os policiais civis como também os policiais militares – destacou o coronel.

Koglin informou ainda que buscaria conversar com o tenente assim que ele chegasse a Balneário Camboriú.

Leia também:

Tensão entre policiais marca apresentação de quadrilha de assaltantes na Deic



Quadrilha que trocou tiros com a Deic é suspeita de seis grandes assaltos em SC e RS



Líder da quadrilha que trocou tiros com a Deic em São João Batista conseguiu fugir



Assalto a banco termina com três mortos e três feridos em São João Batista, na Grande Florianópolis