PM terá reforço para segurança no Carnaval de Florianópolis

23/02/2017

No último domingo, 70 mil pessoas estiveram no Centro de Florianópolis durante show do DJ Alok

Com a expectativa de milhares de foliões na ruas de Florianópolis a partir desta quinta-feira, a Polícia Militar (PM) reforçará suas equipes nos principais pontos de festas de Carnaval. Os policiais estarão principalmente no Centro e em bairros onde há programação de blocos, como o Santo Antônio de Lisboa.



A atuação começa já nesta quinta-feira com o Enterro da Tristeza, que terá bandas e diversos trios. O cortejo sai da esquina entre as avenidas Hercílio Luz e Mauro Ramos em direção à Praça XV de Novembro. Segundo o comandante do 4º Batalhão da PM de Florianópolis, tenente-coronel Marcelo Pontes, o número do efetivo que vai trabalhar durante o Carnaval deve ser confirmado até o final da tarde desta quinta. Mas ele pediu reforço ao Comando-Geral, como tradicionalmente ocorre, por conta da demanda.

O Centro da cidade deve ser o maior foco de atenção. Isso porque, a partir desta sexta-feira começam os shows da Arena Skol. No último domingo, durante a apresentação do DJ Alok, 70 mil pessoas estiveram na Praça Fernando Machado, na região da Alfândega, onde está instalada a estrutura. Além disso, este sábado é dia do Bloco dos Sujos, que reúne a maior quantidade de foliões dos cinco dias de festas.

No desfile na Passarela Nego Quirido, neste sábado, a PM fará a segurança no entorno, enquanto a Guarda Municipal ficará responsável pelo trabalho interno e de trânsito, com o fechamento das ruas das proximidades. Segundo o tenente-coronel, uma das maiores preocupações da polícia é com os momentos após o encerramento da programação no Centro:

— O grande problema de todos os anos é quando termina os eventos e o pessoal vai para o Ticen e não há ônibus disponíveis, aí começa o tumulto. Por isso estamos em contato com a prefeitura para que esse ano tenha.

Na última semana, a prefeitura divulgou horários dos ônibus que vão operar durante a madrugada. Confira aqui os horários especiais para o Carnaval. De acordo com o comandante, os policiais estão preparados para evitar uma situação parecida com o que ocorreu há 15 dias em Balneário Camboriú, quando foliões protagonizaram cenas de batalha nas ruas da cidade.

Além da região central, a PM também trabalha com um esquema diferenciado no Norte da Ilha, principalmente em Santo Antônio de Lisboa, onde ocorre a festa do Baiacu de Alguém e outros blocos.

