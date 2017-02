Polícia apreende cerca de 100 celulares falsificados durante operação em Canasvieiras

Florianópolis 07/02/2017 | 21h39 Atualizada em

A Polícia Civil apreendeu, na tarde desta terça-feira, cerca de 100 aparelhos celulares. A operação, que ocorreu em Canasvieiras, no norte da Ilha, foi coordenada pela Central de Investigação (Cini). Entre as marcas e os modelos encontrados, tinham aparelhos Iphone 7 e 7 Plus e também Samsung Galaxy S7. Duas pessoas, de 29 e 33 anos, que seriam os responsável pela venda dos produtos, foram levadas para a delegacia e devem responder pelo crime de falsificação.

De acordo com o delegado responsável pelo caso e coordenador da Cini, Danilo Bressa Brilhante, os celulares eram comprados pelos próprios suspeitos na 25 de Março, famosa rua de comércio localizada em São Paulo. Aqui em Santa Catarina, os produtos eram revendidos por preços bem abaixo dos encontrados no mercado. Estima-se que os da marca Iphone eram comercializados por R$ 650 e os Samsung, R$ 250.

O delegado explica que o sistema operacional dos celulares era modificado, mas a estética era idêntica a dos originais. Por exemplo, nos aparelhos Iphone, que operam com o chamado iOS, o sistema era, na verdade, Android. Por fim, Danilo ressalta que um dos detidos possui antecedentes criminais por falsificar DVDs e também celulares.

— Esta operação teve como objetivo coibir o comércio de produtos piratas naquela região, que nesta época do ano, é muito visitada por turistas — conclui.



