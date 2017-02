Polícia Civil terá novo comando a partir de março em Joinville

Substituição 24/02/2017 | 18h22 Atualizada em

A Delegacia Regional de Polícia Civil de Joinville terá um novo comando a partir da próxima quarta-feira (1º de março). A delegada Tânia Harada assume o cargo deixado por Laurito Akira Sato, que assume a direção da Academia de Polícia, em Florianópolis. A mudança foi publicada no Diário Oficial de Santa Catarina desta sexta-feira.



Natural de Curitiba (PR), Tânia atua desde o início de 2015 na Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (Dpcami) de Joinville. Um dos trabalhos coordenados por ela que ganhou destaque nos últimos anos foi a revitalização e humanização dos espaços da delegacia.



Foram criadas sessões de contação de histórias para as crianças, oficina de balé e empréstimo de livros. O espaço conta com brinquedos para as crianças e um ambiente com quadros e paredes decoradas. Recentemente, também foi inaugurado um playground na delegacia.



Ela assume o comando da Delegacia Regional, que estava com Akira Sato desde dezembro de 2015, quando uma onda de homicídios assustou a cidade, batendo recorde histórico. O elevado número de assassinatos, que continua crescendo, será um dos desafios da nova delegada à frente da Regional.