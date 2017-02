Polícia Federal faz operação por suspeita de irregularidades em clínica de Chapecó /

Operação Manobra de Osler 09/02/2017 | 10h59 Atualizada em

Policiais federais realizam na manhã desta quinta-feira a 2ª fase da Operação Manobra de Osler, que investiga pagamentos por exames e procedimentos desnecessários ou que sequer teriam sido realizados em uma clínica de Chapecó, no Oeste Catarinense, e outras duas de Pato Branco, no sudoeste do Paraná. Cinco mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. Também são alvos da operação as residências de administradores das empresas, em Chapecó e Curitiba. Segundo o Ministério Público, volume de recursos destinados a apenas uma dessas clínicas foi de quase R$ 3 milhões em 2016.

As medidas foram autorizadas pela Justiça Federal, atendendo pedido do Ministério Público Federal. A decisão da 1ª Vara Federal de Chapecó aponta a existência de indícios dos crimes de peculato, dispensa indevida de licitação, falsidade ideológica e associação criminos



Essa nova etapa da operação decorre do aprofundamento das investigações, iniciadas em 2015, a partir da análise dos elementos colhidos nas buscas e apreensões realizadas em novembro de 2016 na Secretaria Municipal de Saúde, numa clínica de medicina hiperbárica, no Consórcio Intermunicipal de Saúde de Chapecó (CIS-AMOSC) e na residência e empresas dos envolvidos.

Na ocasião, foi determinada a suspensão cautelar do exercício de qualquer função pública pela ex-secretária de saúde de Chapecó Cleidenara Weirich (PSD), que foi a vereadora eleita mais votada da cidade em outubro e está impedida de assumir. A mesma sentença foi dada ao então diretor executivo do CIS-AMOSC.