Pop Gay e cantora Lexa ganham o público na terceira noite de Carnaval de Florianópolis

A festa da diversidade. Assim foi a 24ª edição do Concurso Pop Gay, que levou milhares de pessoas para a terceira noite do Carnaval de rua de Florianópolis, com shows e atrações que levaram o público ao delírio no palco montado na Avenida Paulo Fontes, no Centro da Capital. As atrações mais esperadas da noite, no entanto, acontecem a partir das 23h, com a cantora Lexa subindo ao palco como a atração nacional desta edição da festa, e o concurso Pop Gay.



No concurso, serão eleitas a mais elegante Beauty Queen, levando em conta os critérios de beleza, fantasia e desfile, e a mais bem caracterizada Drag Queen, considerando a fantasia e o desfile. Cada uma será premiada com uma faixa e R$ 2 mil reais.



As inscrições para a competição devem ser feitas no local do evento, até as 23h. É necessário levar a identidade e o CPF. O concurso ocorre no mesmo formato de edições anteriores e será apresentado por Selma Light. Até as 23h, haverá shows de drags, aulões de dança, e apresentações de grupos de DJs trans e da casa noturna Conca Club.



Entre as participantes confirmadas do concurso está a jovem Fedora. B., 18 anos, que este ano participa pela primeira vez do evento. Ela concorre como a mais bem caracterizada drag queen e espera ao menos uma boa classificação.



— A expectativa é ganhar, mas se não der, tenho que ficar bem classificada — destaca.



Sua amiga, Morgana Milaze, 22 anos, também devidamente caracterizada, preferiu não participar do concurso este ano. O motivo? Disse estar "feia" para disputar o título de uma das duas premiações do Pop Gay 2017.



Mas nem só de participantes do concurso está o palco do Carnaval Skol em Florianópolis no dia do Pop Gay. Famílias inteiras também prestigiam o evento. É o caso de Luciane Matos, 38 anos, que saiu de Coqueiros, no Continente, com a filha e amigas para curtir pela segunda vez o Pop Gay.



— A gente vem para curtir todas as atrações da festa — conta.



O movimento na região central de Florianópolis nesta terceira noite está menor do que nas duas noites anteriores, quando 140 mil e 170 mil pessoas passaram pela região, no sábado e domingo de Carnaval, respectivamente. Mesmo assim, milhares de pessoas voltam a circular pelas ruas do entorno das praças XV de Novembro e Fernando Machado.

