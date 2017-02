Portal da Transparência: saiba quanto o governo do Estado gastou em Saúde em 2015 e 2016

Contas públicas 21/02/2017 | 10h04 Atualizada em

A reportagem do DC utilizou o novo Portal da Transparência do governo do Estado, que será lançado nesta terça-feira, para fazer a comparação dos gastos públicos entre 2015 e 2016 nas três principais áreas de atendimento ao cidadão: Saúde, Educação e Segurança. Enquanto na Saúde aumentaram os percentuais com despesas com folhas de pagamento e investimentos, na Educação os salários exigiram um desembolso maior, mas os investimentos tiveram uma leve redução. Já na Segurança Pública, os percentuais com pessoal e com obras caíram, com aumento na manutenção dos serviços já prestados.

As despesas totais na Saúde, conforme o portal, aumentaram 6,93% de 2015 para 2016. No mesmo período, porém, o percentual de investimentos dentro desse volume subiu de 4,64% para 5,15%. A subvenção às Organizações Sociais aparece como a maior entre as outras despesas correntes, com mais de R$ 400 milhões em 2015 e 2016, e a secretaria estadual da área já avisou que contratos e valores devem ser revistos. Especialmente no ano passado, o setor viveu uma crise com atrasos de pagamentos e problemas pontuais de atendimento.



Acesse o novo Portal da Transparência do governo de SC

Abaixo, você confere os gastos com Saúde:



