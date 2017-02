Preço das diárias de hotéis nos destinos turísticos de SC cai até 53%; ideal para curtir o fim do verão

Turismo em casa 06/02/2017 | 06h03 Atualizada em

O Carnaval termina na primeira semana de março e restarão ainda três fins de semana de verão. Com o esvaziamento dos destinos turísticos do Estado no momento em que todo mundo retoma a rotina, as diárias dos melhores hotéis de Santa Catarina despencam do litoral sul ao norte. É a chance de curtir o finalzinho da estação com preços bem em conta, com até 53% de desconto nas diárias.



Levantamento do Diário Catarinense com hotéis mais bem qualificados pelos viajantes do Trip Advisor – rede internacional de turismo que congrega dicas e avaliações de usuários – demonstra que boa parte segue a tendência de baixar em um terço o valor das diárias nos próximos 45 dias. E para quem deseja tirar uns dias de folga em outro Estado ou pelos países do Mercosul, é possível conseguir passagens aéreas até 62% mais baratas.

O presidente da Santa Catarina Turismo (Santur), Valdir Walendowsky, reforça que o período pós-Carnaval é propício para fomentar o turismo regional no litoral. Mas ainda é frequente a vinda do público da terceira idade, principalmente para Balneário Camboriú, e uruguaios em todo o litoral, que tende a se intensificar dias antes da Páscoa. Por isso, ele reforça que é importante pesquisar bem antes de escolher o destino.

Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Santa Catarina, Osmar Vailatti explica que a maioria dos empreendimentos de hospedagem usam tarifas flutuantes, que variam conforme o aumento da demanda. Vailatti afirma que, de modo geral, esta temporada foi mais fraca do que o esperado e, por isso, muitos hotéis têm derrubado os preços para atrair público.

– Efetivamente, diante da movimentação menor nos hotéis de lazer, os preços estão com descontos em relação a 2016. A média das diárias gira em torno de 20% a 25% abaixo do ano passado. É uma realidade que a hotelaria de SC está enfrentando.

Vailatti é proprietário da Pousada Pedra da Ilha, em Penha, no Litoral Norte, cujos preços baixaram 33,9% ao comparar o segundo fim de semana de fevereiro com o de março.

– Nossas reservas para março estão superiores às do ano passado, o que não aconteceu em janeiro e fevereiro. A conclusão a que cheguei é que o pessoal se controlou mais para viajar na temporada, quando os preços são mais altos e o volume de dinheiro é menor. Quem pôde, retardou as férias e deixou para viajar nessa época – diz Vailatti.

Segundo ele, a ocupação de 21% para março inteiro, registrada até sexta-feira passada, é o melhor resultado desde 2013 para a pousada. Por isso, para quem pretende tirar uns dias de folga, curtir o fim de semana ou postergar as férias, o recomendável é fazer a reserva o quanto antes, se quiser garantir o melhor preço.

Em Florianópolis, a gerente de Operações do Il Campanario, Ana Ferrari, afirma que entre o público do resort os catarinenses são minoria. Eles costumam aproveitar as instalações apenas para passar o dia e curtir a piscina. Boa parte vem de Curitiba, São Paulo, Rio Grande do Sul e da Argentina – onde as aulas recomeçam apenas em meados de março.

Mas o hotel de Jurerê Internacional oferece boas condições para março, mês em que as tarifas mínimas despencam 39% ao comparar a tarifa mínima de hospedagem do segundo fim de semana de fevereiro e de março.

Na capital catarinense, outro hotel cuja diária mínima despencou nos dois meses pesquisados é o Costa Norte Ingleses Hotel, em que a economia chega a 43,1%. Segundo o diretor da rede, Luciano Pereira e Oliveira, o que muda em março é o perfil dos hóspedes.

Em janeiro, vêm mais famílias com filhos em idade escolar ou adolescentes. Já em fevereiro e, principalmente, março, são famílias com crianças pequenas, que ainda não estão na escola ou a escola pode ser mais flexível, e casais.

Como a temporada foi mais fraca do que o previsto e os hotéis adotam a tarifa flutuante, Oliveira reforça que, mesmo neste mês, quem ainda não reservou o quarto e negociar direto no balcão tem chances de conseguir tarifas atrativas.

