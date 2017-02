Prédio é evacuado devido a princípio de incêndio, em Joinville

Fogo 14/02/2017 | 11h22 Atualizada em

Um prédio foi evacuado por causa de um princípio de incêndio na rua Blumenau, no bairro América, zona Norte de Joinville. O incidente aconteceu por volta das 9h30 desta terça-feira.



Conforme informações dos Bombeiros Voluntários, o acidente ocorreu no segundo andar do edifício. Vizinhos arrombaram o apartamento ao perceber uma fumaça escura saindo por entre os vãos da porta e acionaram a emergência. A causa exata ainda não foi apurada pela corporação, mas acredita-se que um curto circuito atrás de um fogão tenha iniciado o fogo. Não havia ninguém neste apartamento na hora do acontecido.



Devido a grande quantidade de fumaça, moradores foram retirados do local por segurança. Jennifer Matias, 28 anos, moradora do prédio e vizinha de cima do lugar onde ocorreu o acidente percebeu havia algo estranho hoje pela manhã quando foi ligar o seu fogão.



— Quando fui ligar o meu fogão veio uma enorme labareda, e depois uma fumaça escura, ali eu percebi que tinha algo errado no gás. Meia hora depois telefonaram no nosso apartamento avisando do incêndio no andar de baixo. Era muita fumaça no edifício todo, foi um susto muito grande — conta ela.







Com o filho pequeno nos braços e descalça a moradora estava muito nervosa com o incidente. Apesar do susto ninguém se feriu. Ainda de acordo com os Bombeiros, as chamas consumiram aproximadamente dois metros quadrados do aposento.



Foram deslocadas nove viaturas dos Bombeiros e 15 pessoas trabalharam na ação. O trânsito na rua Blumenau segue em meia pista, mas deve se liberado na próxima hora.