Prefeitura de Itajaí faz força-tarefa para manter a Gomes da Costa

Economia 07/02/2017 | 11h31 Atualizada em

Foto: Marcos Porto / Divulgação

A prefeitura de Itajaí está disposta a redobrar os esforços pela manutenção do parque industrial da Gomes da Costa na cidade. A empresa, filial do grupo espanhol Calvo, é a maior enlatadora de pescado do país, e hoje mantém quatro unidades de produção separadas em diferentes bairros de Itajaí_ uma para enlatar, uma para produzir de embalagens, um centro de distribuição, e agora também uma fábrica de processamento de bioproteína, feita com as sobras de peixes.



A Gomes da Costa tem interesse em levar todos os processos para um só espaço. Entretanto, o projeto pouco caminhou nos últimos anos. Nesse período, a empresa teria recebido propostas de outros municípios da região para transferir o parque fabril, o que seria um problema para Itajaí. A indústria é a maior empregadora privada da cidade, com cerca de 2 mil empregos.



O presidente da Gomes da Costa no Brasil, Enrique Orge Miguez, levou o projeto ao prefeito Volnei Morastoni (PMDB), que faz questão de uma reaproximação entre prefeitura e empresa. A relação andava desgastada, especialmente pela demora na definição de um local onde a indústria pode se instalar. O encontro foi acompanhado pelo chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável, Fábio de Sousa Lima.



Embora a Gomes da Costa não fale sobre os projetos, estima-se que os investimentos possam chegar a R$ 1 bilhão, a serem aplicados em 10 anos.