Prefeitura de Itapema corta vale alimentação de comissionados e temporários

Crise 09/02/2017 | 10h34 Atualizada em

Foto: Divulgação / Câmara de Vereadores

Numa sessão conturbada, com direito a protestos, a Câmara de Vereadores de Itapema aprovou o projeto de lei enviado pela prefeita Nilza Simas (PSD) que corta o vale-alimentação dos comissionados e dos trabalhadores com contrato temporário, os ACTs.



A medida faz parte do pacote de contenção de gastos implementado pela prefeita, que afirma ter recebido o município com R$ 30 milhões em dívidas. O vale-alimentação é de R$ 200 por mês.



Sem dinheiro nem para pagar as férias dos professores, a prefeitura também decretou o início antecipado das aulas. O recesso vai ser compensado em julho, quando ao invés de 15 os alunos e professores terão 30 dias de férias.