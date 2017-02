Presidente do Turcomenistão reeleito com quase 98% dos votos

Ashkhabad 13/02/2017 | 05h07

O autocrata Gurbangulí Berdimujamedov foi reeleito para um terceiro mandato com quase 98% dos votos, de acordo com os resultados anunciados pelas autoridades eleitorais do Turcomenistão.

No poder desde 2006 no país da Ásia Central, um dos mais isolados do mundo, Berdimujamedov foi reeleito desta vez para um mandato de sete anos. O pleito teve teve participação de 97% do eleitorado, de acordo com a comissão eleitoral.

O governante de 59 anos enfrentou oito candidatos desconhecidos, reduzidos ao papel de meros figurantes.

Berdimujamedov, que foi o dentista de seu antecessor, Saparmurat Niazov, antes de virar ministro da Saúde, venceu a eleição presidencial de 2007 com 89% dos votos. Em 2012, conquistou o segundo mandato com 97,14%.

A eleição no país de cinco milhões de habitantes aconteceu após uma reforma constitucional, aprovada em setembro, que ampliou de cinco para sete anos o mandato presidencial e acabou com o limite de idade para os candidatos.

Analistas consideram que as mudanças demonstram que o presidente aspira um reinado vitalício como seu antecessor Niazov.

Conhecido como "Turkmenbachi", ou Pai dos Turcomenos, Niazov faleceu em 2006, aos 66 anos, vítima de um ataque cardíaco. Berdumujamedov retomou o culto à personalidade instaurado por Niazov.

Turcomenistão, que tem a quarta maior reserva mundial de gás, tenta projetar uma imagem de prosperidade, mas ainda não conseguiu diversificar sua economia e continua muito dependente das exportações para a China.

cr/fp