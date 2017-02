Presidente Macri diz que vai "anexar Santa Catarina" à Argentina

Visita ao Brasil 07/02/2017 | 14h40 Atualizada em

Que os argentinos já se sentem em casa quando vêm para Santa Catarina na temporada de verão, ninguém duvida. Mas agora, a coisa ficou "séria". O presidente argentino Mauricio Macri declarou nesta terça-feira, em Brasília:

— Vamos anexar Santa Catarina à Argentina a qualquer momento.

A brincadeira com a já tradicional invasão dos visitantes do país vizinho ao litoral catarinense ocorreu durante a primeira visita oficial de Macri ao Brasil. Ele foi recebido e se reuniu com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto e participou também de um almoço no Palácio Itamaraty, que contou inclusive com a presença do governador Raimundo Colombo.

— Os argentinos creem muito nesse vínculo que existe entre os países. Sentimos que há uma corrente de afeto histórica, que cresce dia a dia, tanto que vamos anexar Santa Catarina à Argentina a qualquer momento — disse Macri, provocando risadas entre os presentes.

O presidente Temer também brincou com a familiaridade entre argentinos e os Estados do Sul do país, já habituados a receber grande quantidade de turistas.

— Vários governadores estão aqui. Percebo que Santa Catarina e Rio Grande do Sul de alguma forma se julgam integrados à Argentina. Vieram todos — destacou.

