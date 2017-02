Presidente Michel Temer virá a SC em 17 de março para inaugurar ampliação de barragens

Visita presidencial 09/02/2017 | 15h22 Atualizada em

O presidente Michel Temer (PMDB) virá a Santa Catarina em 17 de março. Ele participará da inauguração da sobrelevação das barragens de Taió e Ituporanga, ambas no Alto Vale do Itajaí. O peemedebista deve sobrevoar a estrutura de Taió e descer na obra de Ituporanga.

A agenda de Temer é confirmada apenas poucos dias antes. Mas a secretaria do Estado de Defesa Civil já trabalha com a data e negocia os detalhes para a visita com o cerimonial do Palácio do Planalto. Os horários de chegada e sobrevoo do presidente também não foram definidos até o momento.

O governo federal repassou verba para a conclusão das duas obras. As estruturas estão prontas desde o final do ano passado, mas mesmo assim o Estado fará o evento.

Em outubro de 2015, durante a enchente que atingiu Rio do Sul, no Vale, a então presidente Dilma Rousseff (PT) esteve no Estado e prometeu que viria para a inauguração das sobrelevações. Com o impeachment de Dilma, Temer fará a cerimônia oficial de entrega das obras.

No mesmo ato, a Defesa Civil do Estado pretende assinar a ordem de serviço das novas barragens de Mirim Doce e Petrolândia, também no Alto Vale.

Leia também:

Com 17 meses de atraso, governo de SC promete entregar reforma de barragens no fim do mês