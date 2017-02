Preso na Áustria dublê de Hitler

Viena 15/02/2017 | 15h06

A Justiça austríaca emitiu nesta quarta-feira ordem de prisão provisória contra um homem disfarçado de Adolf Hitler, depois que ele se exibiu na cidade natal do ditador nazista usando uniforme, bigode ralo e cabelo todo repartido para um lado.

O austríaco de 25 anos foi detido na segunda-feira à noite em Braunau-am-Inn, no norte da Áustria, onde Hitler nasceu em 20 de abril de 1889. Ele havia sido visto disfarçado em frente à casa natal do ditador, no centro desta pequena cidade de 17.000 habitantes.

Outras fotos em que aparece em um pub de Braunau, com jaqueta e calças bávaras, circularam nas redes sociais. Segundo meios de comunicação locais, o sósia se apresentou aos clientes com o nome de "Harald Hitler" e disse que queria consumir "água mineral austríaca".

"Era evidente que enaltecia Hitler", disse à AFP David Furtner, porta-voz da polícia regional. O jovem foi detido em virtude de uma lei austríaca de 1947, que proíbe a promoção da ideologia nazista.

A comuna de Braunau e a casa onde Hitler nasceu têm chamado a atenção da mídia internacional em várias ocasiões nos últimos meses, devido ao litígio em torno da residência.

O Parlamento austríaco promulgou em dezembro uma lei de expropriação da casa, abrindo o caminho a uma profunda reforma arquitetônica do edifício para que deixe de ser local de peregrinação neonazista.

Mas a ex-proprietária da casa recusa a venda forçada ao Estado austríaco e decidiu se amparar na Corte Constitucional.

