Pressionado, Figueirense recebe o Inter de Lages pelo Catarinense

Vencer ou vencer 04/02/2017 | 07h06 Atualizada em

O Campeonato Catarinense está apenas no início, é verdade, mas a insatisfação da torcida do Figueirense com o técnico Marquinhos Santos se arrasta desde o ano passado. Os números mostram um aproveitamento muito ruim do treinador à frente do time. Somado a isso, o rebaixamento à Série B do Brasileiro no final de 2016. O resultado? Pressão. No estádio, vaias, e nas redes sociais, os torcedores contestam a continuidade do treinador à frente da equipe.

E é pressionado que Marquinhos Santos entrará em campo neste sábado, às 17h, contra o Inter de Lages, no Orlando Scarpelli. O adversário vem embalado após derrotar o Almirante Barroso por 2 a 0, na Serra catarinense.

Para se ter uma ideia do baixo aproveitamento de Marquinhos no comando alvinegro, desde que chegou a Florianópolis, em setembro do ano passado, foram 15 jogos — quatro empates, nove derrotas e apenas duas vitórias, a última, sobre o Fluminense, do dia 27 de novembro de 2016.

De lá pra cá, são quatro jogos sem vencer e o time precisa logo de um resultado positivo no Campeonato Estadual para não se distanciar de vez dos líderes. Hoje, o Figueira tem apenas um ponto conquistado no empate com o Joinville, na rodada passada, e figura na parte inferior da tabela de classificação.

Para enfrentar o Colorado da Serra, Marquinhos Santos deve manter a base do time que empatou com o JEC. S dúvida é na frente, com Bill, que deixou a partida na Arena sentindo dores no joelho e ainda passará por avaliação para saber se fica ou não à disposição do treinador. O fato é que o técnico alvinegro segue sem poder contar com os laterais Marlon e Weldinho, lesionados, e Henrique Trevisan e Dudu seguem como titulares.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE

Thiago Rodrigues; Dudu, Dirceu, Leandro Almeida e Henrique Trevisan; Juliano, Ferrugem e Everton; Anderson Aquino, Elias e Bill (João Pedro).

Técnico: Marquinhos Santos.

INTER DE LAGES

Neto Volpi, Duda, Renato Camilo, Fernando Belém e Jefinho; Bruno, Parrudo, Michel Schmöller e Enercino; Luizinho e Mateus Arence.

Técnico: Joel Cornelli

Arbitragem: Evandro Tiago Bender, auxiliado por Ismael Rodrigo de Moura e Clovis Rogerio Gugel

Horário: 17h deste sábado

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis

Leia mais

Veja mais notícias sobre o Figueirense

Confira a tabela do Campeonato Catarinense

Foto: Arte DC / Arte DC

Foto: Leonardo Gomes / Agência RBS