PRF apreende 545 quilos de cocaína em caminhonete no Paraná

Tráfico 16/02/2017 | 15h31

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 545 quilos de cocaína na tarde da última quarta-feira em São José dos Pinhais (PR). A droga era transportada em uma caminhonete Ford Ranger e teria sido carregada na região de Joinville.



Segundo a PRF, o veículo transitava pela BR-277, quando o motorista realizou uma manobra brusca de retorno ao se deparar com uma viatura da polícia. Durante a tentativa de fuga, a caminhonete bateu de raspão em outro veículo.



Os tabletes de cocaína estavam sobre os bancos e no compartimento de carga da caminhonete. O motorista de 33 anos é morador de São Paulo e não teve a identidade revelada pela PRF. Ele foi alcançado pelos policiais e revelou que pretendia levar a droga para Paranaguá (PR).



A PRF encaminhou o preso, a droga e o veículo para a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, em Curitiba. A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecentes varia de cinco a 15 anos de reclusão.