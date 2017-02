PRF inicia operação de carnaval nas rodovias de SC nesta sexta-feira

Trânsito 22/02/2017 | 09h14 Atualizada em

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Catarina inicia nesta sexta-feira a operação de prevenção de acidentes noCarnaval 2017. No Estado, 11 viaturas passarão a integrar as rondas nas estradas até a próxima quarta-feira de cinzas. O efetivo também contará com reforço nas escalas de serviço nos locais considerados pontos críticos de risco de acidentes e de maior fluxo de veículos. O objetivo da operação é intensificar ações de policiamento e fiscalização nas rodovias para reduzir o número de acidentes e vítimas no trânsito.

Segundo a PRF, no feriado o fluxo de veículos aumenta consideravelmente, principalmente nas regiões em que há festas tradicionais como Laguna, Grande Florianópolis, Balneário Camboriú, Navegantes e Joaçaba. Por isso, haverá maior efetivo nestas regiões. Além da fiscalização contra o consumo de bebidas, a polícia intensificará a vigilância de condutas que aumentam o risco de acidentes.

Desde novembro, dirigir sob influência de álcool é uma infração gravíssima punida com suspensão do direito de dirigir por doze meses e multa de R$ 2.934,70. A mesma multa é aplicada ao condutor que se nega a se submeter aos testes.

Em 2016, durante o período de festas em fevereiro, a polícia registrou 189 acidentes com 165 feridos e 11 mortes. Em relação ao ano anterior,2015, quando apenas três pessoas perderam a vida, o carnaval passado teve um aumento de 266% nos óbitos.

Cuidados no trânsito para curtir o Carnaval:

- Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança;

- Acenda os faróis durante o dia, mesmo fora das rodovias;

- Respeite o limite de velocidade;

- Não ultrapasse em local proibido;

- Não transite pelo acostamento;

- Motorista, não fale no celular;

- Se beber, não dirija;

- Fuja dos horários de pico;

- Programe sua viagem.;

