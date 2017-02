Primeiro encontro entre Lavrov e Tillerson na quinta-feira em Bonn

Moscou 15/02/2017 | 07h17

O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, se reunirá com seu colega americano, Rex Tillerson, pela primeira vez na quinta-feira na Alemanha, informou nesta quarta-feira a porta-voz do ministério russo das Relações Exteriores.

"A reunião com o Secretário de Estado Tillerson foi planejada e está sendo preparada" para 16 de fevereiro em Bonn, onde os dois diplomatas comparecerão à cúpula ministerial do G20, segundo a porta-voz Maria Zakharova, citada pelas agências.

"A ideia é discutir sobre as principais crises internacionais nas quais nossos países cooperam ou devem cooperar", acrescentou.

"Evidentemente, também vamos falar (da Ucrânia) e de outras questões importantes (...), como nossas relações diplomáticas, que estavam em um ponto morto com a antiga administração", disse Maria Zakharova.

Serguei Lavrov também se reunirá pela primeira vez com seu colega alemão, Sigmar Gabriel, nomeado ministro das Relações Exteriores substituindo Frank-Walter Steinmeier, eleito presidente da Alemanha.

O encontro entre Rex Tillerson e Serguei Lavrov ocorre num momento em que os responsáveis russos parecem cada vez mais preocupados com as mudanças de tom do presidente americano Donald Trump, de quem esperavam um levantamento rápido das sanções econômicas e uma aproximação das relações.

* AFP