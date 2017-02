Principal formação da oposição síria apresenta delegação para Genebra

Beirute 12/02/2017 | 09h23

O principal grupo de oposição síria apresentou, neste domingo (12), os 21 membros de sua delegação para as negociações de paz programadas para 20 de fevereiro, sob mediação da ONU, mas outros grupos de oposição rejeitaram a sua tutela.

Dez representantes dos rebeldes estão incluídos nesta delegação do Alto Comitê de Negociações (HCN), cuja composição foi decidida em uma reunião de dois dias em Riad, na Arábia Saudita.

O grupo será presidido por Nasr al-Hariri, um cardiologista de 40 anos originário da cidade de Deraa, no sul da Síria.

Membro da Coalizão Nacional de oposição, o principal grupo de oposição, ele substitui Assaad al-Zoabi, que presidiu a delegação opositora nas precedentes negociações de Genebra - em fevereiro, março e abril.

O negociador-chefe será o advogado Mohammad Sabra. Próximo da Turquia, ele dirige o partido al-Jumuhariya (a República), formado em Istambul, em 2014.

Ele substitui Mohammad Alluche, representante do Jaysh al-Islam (Exército do Islã), poderoso grupo rebelde na região de Damasco.

Este grupo não participará nas negociações, enquanto liderou em janeiro a delegação rebelde para as discussões em Astana, organizadas sob os auspícios da Rússia e da Turquia.

Nem ele nem seu grupo figuram na delegação da oposição em Genebra, sem qualquer explicação.

Entre os grupos rebeldes estão o Exército Sírio Livre (ESL) do norte e do sul do país, bem como Fayaq al-Rahman, uma facção islamita atuante nos subúrbios de Damasco, e Liwa Sultan Mourad, grupo próximo da Turquia e presente no norte.

Os opositores do Grupo de Moscou, incluindo o ex-ministro Qadri Jamil, e aqueles do Grupo do Cairo, formados por opositores independentes, entre eles o ex-porta-voz do ministério sírio das Relações Exteriores Jihad Makdissi, negaram fazer parte da delegação do HCN, como este último afirmava.

"Isso não é verdade. Não há nenhum representante oficial do Grupo do Cairo na delegação do HCN. Nós temos a nossa delegação e esperamos ver o que o representante da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, vai fazer e para quem irá enviar os convites", declarou à AFP Makdissi.

O mesmo foi dito por Qadri Jamail. "Não houve nenhuma consulta a este respeito com a gente, embora nossos amigos do Grupo do Cairo tenham enviado uma carta ao HCN para solicitar uma reunião urgente para formar uma delegação conjunta, mas ficou sem resposta. O HCN formou sua delegação unilateralmente", disse à AFP.

Em reuniões anteriores, Staffan de Mistura assumiu o papel de mediar o diálogo entre o HCN, representantes do grupo de Moscou e os do Grupo do Cairo.

* AFP