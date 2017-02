Problema antigo atormenta o JEC

A postura tática e a disposição dos jogadores têm ganhado elogios da torcida no começo desta temporada, mas o Joinville não consegue transformar as boas atuações em resultados concretos em 2017. E o fato acontece por causa de um problema bem antigo, que já atormentou o clube nos últimos anos: a falta de gols.

Até o momento, o time fez quatro partidas e marcou apenas diante do Barroso, em Itajaí. Se contabilizarmos o tempo sem balançar as redes, o JEC já ultrapassou a marca dos 300 minutos de seca – fez só no segundo tempo contra o Barroso.

Para quem não lembra, em 2015, o Tricolor realizou 63 partidas e passou 33 sem marcar gols. A média foi de 0,75 gol por jogo – 47 em 63 jogos.

No ano seguinte, a situação melhorou um pouco. O Tricolor passou 22 dos 62 duelos sem acertar o gol. A média de 0,95 no fim de 2016 só atingiu este índice pelo crescimento do desempenho nos 12 últimos jogos da Série B – neste período, sob o comando de Ramon Menezes, a média de gols foi de 1,33, o que ajudou a elevar o número para 0,95. Antes de Ramon, a equipe tinha média geral de 0,83.

Para piorar a situação, Bruno Batata, uma das opções para o sistema ofensivo, vai ficar um mês fora por causa de uma fratura no quarto dedo da mão direita. Restam apenas Ciro e o jovem Marlyson como candidatos à camisa 9.

Por enquanto, o departamento de futebol não avalia a contratação de um centroavante. Em Criciúma, o técnico Fabinho Santos minimizou a dificuldade e acredita que a rede vai balançar nas próximas rodadas.

— Precisamos enxergar que nestes jogos o Joinville tem jogado bem. As vitórias vão acontecer naturalmente nas próximas rodadas, eu tenho certeza disso — avaliou.