Procon divulga pesquisa de preços de combustíveis em Joinville

Economia 20/02/2017 | 15h33

O Procon de Joinville divulgou nesta segunda-feira, mais uma pesquisa de preços de combustíveis (gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e diesel). A pesquisa foi realizada no dia 13 de fevereiro, em 93 postos de combustíveis da cidade.

O menor preço encontrado pelo litro da gasolina comum foi de R$ 3,439. O maior chegou a R$ 3,749. Ao abastecer um tanque com 50 litros de gasolina, a economia pode chegar a R$ 15,50 entre o menor e o maior preço. O preço médio do litro de gasolina em Joinville é de R$ 3,533.Já o menor preço do litro da gasolina aditivada é de R$ 3,368 e o maior R$ 3,849. O preço médio é de R$ 3,634. A economia abastecendo com o menor preço em relação ao maior, num tanque de 50 litros, é de R$ R$ 24,05.O preço médio do litro do diesel em Joinville ficou em R$ 3,088. O menor preço do litro do diesel foi de R$ 2,819. Já o maior foi encontrado por R$ 3,599. A economia entre o menor e o maior num tanque de 50 litros pode chegar a R$ 39.O preço médio do litro do etanol no município é de R$ 3,367. O menor preço encontrado foi de R$ 3,099 e o maior chegou a R$ 3,699. Quem abastecer pelo menor preço pode economizar R$ 30,00 num tanque de 50 litros, se comparar ao maior preço.Houve um aumento de preços em relação à pesquisa anterior realizada em outubro de 2016. Ao comparar essa pesquisa e a atual pode-se constatar que houve um aumento de preços de 3,95% para a gasolina comum; 3,58% para a aditivada; 5,41% para o diesel e 9% no litro do etanol.