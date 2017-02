Procurador chileno vem ao Brasil para colher informação sobre OAS

Santiago 13/02/2017 | 18h15

Uma delegação do Ministério Público chileno se reunirá na sexta-feira com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para um intercâmbio de informação sobre a construtora OAS, investigada em Santiago por suposto financiamento de campanhas eleitorais, informou a instituição nesta segunda-feira.

O procurador chileno Jorge Abott se reunirá com Janot "a fim de ativar mecanismos de cooperação em torno da investigação sobre corrupção internacional conhecida como Lava Jato e que no Chile tem como aresta o caso OAS, sobre financiamento irregular de campanhas políticas", aponta a mensagem divulgada pelo MP em Santiago.

Abott virá ao Brasil acompanhada pela procuradora Ximena Chong, encarregada no Chile de investigar a possível relação entre a OAS e o ex-candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, que durante sua campanha para as eleições nacionais de 2013 teria utilizado um avião privado da empresa para viajar dentro do Chile.

