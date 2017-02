Produção industrial de SC acelera e tem alta de 3,6% em dezembro

Reação na economia 07/02/2017 | 12h12 Atualizada em

Apesar do aumento no mês, acumulado do ano apontou queda de 3,3%

A produção industrial catarinense teve um bom resultado no último mês de 2016. Pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta um crescimento de 3,6% em dezembro na comparação com o mês anterior. Em nível nacional, Santa Catarina apresentou o quarto melhor índice entre os 14 estados pesquisados, atrás apenas do Ceará (12,4%), Rio Grande do Sul (6,3%) e Espírito Santo (5,1%). O resultado mostra uma intensificação da melhora do setor industrial no Estado, que já havia apresentando alta mais tímida (0,6%) em novembro.

Quando a comparação é com dezembro de 2015, o crescimento da indústria catarinense é ainda maior: 6,3%, atrás apenas do Pará (10,1%) e Paraná (6,5%). Na divisão por setores, nove dos doze setores tiveram alta na comparação anualizada. O crescimento foi puxado em especial pela confecção de artigos do vestuário e acessórios (17,0%), setor têxtil (9,6%), pelos produtos alimentícios (8,5%) e a produção de veículos automotores, reboques e carrocerias (50,9%).

Na outra ponta, as influências negativas sobre o total da indústria vieram dos setores de produtos de metal (-19,7%), de produtos de minerais não-metálicos (-9,1%) e de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-5,7%).

Queda anual

Apesar dos bons números na comparações mensal e anual, a produção industrial catarinense registrou uma queda de 3,3% ao longo do ano de 2016. O número não é bom, porém o decréscimo é menor do que em 2015, quando o tombo foi de 8,1%.

Em âmbito nacional, a indústria registrou crescimento em dezembro em 10 dos 14 estados pesquisados. Os destaques negativos do mês foram o Amazonas ( -2%), São Paulo ( - 1,5%), Rio de Janeiro (- 0,9%) e Pará (-0,7%).