Washington 02/02/2017 | 11h53

A produtividade nos Estados Unidos aumentou levemente no quarto trimestre, mais que o previsto pelos analistas, segundo a primeira estimativa do departamento do Trabalho.

A produtividade cresceu 1,3% em ritmo anual de outubro a dezembro, acima de 1% que esperavam os especialistas depois do aumento de 3,5% no terceiro trimestre.

Os Estados Unidos fecharam 2016 com uma progressão de 0,2% em relação a 2015, a mais baixa desde 2011.

