Protecionismo de Trump empurra outros países à UE, diz comissária europeia

Berlim 21/02/2017 | 10h33

O protecionismo comercial do presidente americano, Donald Trump, empurra muitos países à União Europeia, afirmou a comissária europeia de Comércio, a sueca Cecilia Malmstrom, que deu como exemplo as negociações de Bruxelas com México e Mercosul.

"Isso ajudou, como mostrou o debate no Parlamento Europeu sobre o CETA", o acordo de livre comércio entre Canadá e União Europeia, disse Malmstrom em declarações ao jornal econômico alemão Handesblatt.

"Muitos países do Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica (TPP, em inglês) se dirigem a nós porque pensam que o protecionismo não é a boa resposta", indicou Malmstrom.

Trump decidiu depois de assumir suas funções na Casa Branca retirar os Estados Unidos do TPP.

"Com quase todos estamos negociando ou nos preparamos para discutir", insistiu a comissária.

Há muitas negociações "aceleradas", como as do México e do Mercosul e a do Japão "que tentamos concluir rapidamente".

Em relação à política comercial dos Estados Unidos, Cecilia Malmstrom considerou que primeiro é preciso ver "o que o governo americano faz".

"É claro que seguimos atentamente o desenvolvimento, mas não podemos reagir ao que ainda não existe", destacou Malmstrom, que advertiu para o risco de uma guerra comercial se os Estados Unidos adotarem medidas protecionistas.

"Se estas medidas forem realmente longe, não haverá vencedores. Já vimos isso no passado", advertiu a comissária de Comércio.

* AFP