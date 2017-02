Quarenta toneladas de gás explodem em centro de armazenamento na França

Marselha 18/02/2017 | 08h50

Um incêndio de origem indeterminada em um centro de armazenamento de cilindros de gás no sul da França provocou na sexta-feira a explosão de 40 toneladas de gás, sem causar vítimas, informaram neste sábado as autoridades.

Mais de 3.000 cilindros explodiram pouco depois das 21h00 GMT (19h00 de Brasília) de sexta-feira e durante uma hora em Jonquières, a cerca de 30 km de Avignon (sul).

A situação se estabilizou às 02h00 GMT (00h00 de Brasília), de acordo com um funcionário local, Jean-François Moniotte.

Em um contexto de ameaça terrorista na França, as explosões provocaram uma onda de pânico e muitas perguntas nas redes sociais.

Os bombeiros receberam "um número inimaginável de chamadas".

"Com os cilindros de gás que caíram sobre o jardim tínhamos a impressão de que caíam morteiros sobre nós. Nossos filhos estavam traumatizados", disse à AFP Virginie Grangeon, de 40 anos, que vive com sua família a 50 metros do local onde as explosões ocorreram.

* AFP