Quarta-feira é de instabilidade e muito calor em Santa Catarina 

Amanhecer do dia no Morro da Cruz, em Florianópolis

A quarta-feira deve ser de altas temperaturas em Santa Catarina. Durante o dia o sol aparece entre muitas nuvens com previsão de tempo seco e sensação de abafamento e boa parte do dia. E por conta do calor que chegou no Estado nos últimos dias, a chuva de verão cai entre tarde e noite.



As temperaturas são mais altas do que as registradas ontem. No Sul e Oeste, os termômetros marcam até 34ºC, segundo a Epagri/Ciram. Já na Serra, a previsão é de que as máximas fiquem entre 29ºC e 32ºC. Na Grande Florianópolis, Litoral Norte e Vale do Itajaí, as temperaturas devem passar dos 30ºC.

— A previsão ainda é de uma quarta de muita nebulosidade, mas intercalando com algumas aberturas de sol no decorrer do dia. Previsão de chuva existe, mas de maneira bem pontual, ou seja, poucas cidades.

Veja a previsão do tempo, segundo a Epagri Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

Próximos dias:

Ao longo da semana e em boa parte da semana que vem, a sensação de abafamento continua, segundo o meteorologista Leandro Puchalski. Nesta quinta-feira, o sol aparece entre nuvens com previsão de tempo seco boa parte do dia.

— O sol aparece tanto na quinta quanto na sexta, mas ainda acompanhado de momentos mais nublados, sobretudo amanhã. Com o calor que faz, a previsão de chuva de verão será entre meio de tarde e início de noite.

