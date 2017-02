Quarta-feira é de tempo seco, calor e chance de chuva em SC 

De olho no tempo 22/02/2017 | 06h36 Atualizada em

A quarta-feira é mais um dia de muito calor, abafamento e chance de chuva em Santa Catarina. O sol novamente aparece em boa parte do dia, mas as nuvens devem predominar na maioria das regiões no início da manhã. Segundo a Epagri/Ciram – órgão responsável pelo monitoramento do tempo — as temperaturas variam entre 32°C a 34°C ao longo da tarde. Já no Litoral e Vale do Itajaí os termômetros podem subir um pouco mais, alcançando os 36°C.

À tarde, cidades próximas do Rio Grande do Sul (RS) podem registrar chuva de verão, principalmente no Sul e Oeste catarinense. Conforme o boletim de alerta da Defesa Civil estadual, há risco também de temporais isolados, descargas elétricas e queda de granizo.

— É mais um dia de muito calor. A previsão é de que o sol apareça em todas as cidades e as temperaturas continuem elevadas ao longo da quara-feira — contou o meteorologista da RBS Leandro Puchalski.

Amanhã, de acordo com Puchalski, a condição do tempo será parecida com a vista durante toda a semana. No entanto, mesmo com tempo firme durante as primeiras horas do dia, uma frente fria no RS, influencia o tempo em SC e as nuvens aumentam. A chuva também chega em forma de pancadas à tarde, principalmente no Planalto Sul e no Litoral Sul. Os termômetros registram média de 35ºC na maioria das cidades.

Veja a previsão do tempo para esta quarta, segundo a Epagri/Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 36ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 32ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Céu com muitas nuvens

EXTREMO OESTE: máxima de 36ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Céu com muitas nuvens

Tempo para o carnaval

A previsão do tempo para o carnaval indica que boa parte do carnaval será marcada por tempo firme e temperaturas mais agradáveis, devido ao ar com menos umidade que predomina no Estado. Mesmo assim, há chance de chuvas isoladas, principalmente no período da tarde e noite em todas as regiões de SC.

