Quatro filmes estreiam nas salas de cinema do Vale do Itajaí

Quatro novos filmes chegaram aos cinemas denesta semanaCom um elenco de peso, ao menos para os fãs de canais do YouTube, o longa nacionaltem nomes como Julio Cocielo, Thaynara OG, Felipe Castanhari, Pathy dos Reis, Cellbit, Polado, Rafinha Bastos, Gusta Stockler, Cauê Moura e Gabi Lopes.Juntos, eles somam mais de 57 milhões de seguidores e 5,3 bilhões de visualizações em seus vídeos — sem contar os 7,5 milhões de seguidores do canal de, blumenauense que faz uma participação no longa.Filmes está em exibição em Blumenau, Brusque e Balneário CamboriúAlém da produção brasileira, temO longa com 105 minutos conta a história de Tripp (Lucas Till). Aluno do último ano do Ensino Médio, que constrói uma partir de pedaços de carros sucateados. Após um acidente, o jovem encontra uma criatura estranha, com talento e gosto por velocidade e que ama se esconder no novo veículo. O elenco também conta com a participação deA comédia está nos cinemas de Blumenau, Brusque, Balneário Camboriú e Itajaí, conta a história de uma força de elite que dá um último apoio para a humanidade na construção da estrutura mais icônica do mundo. Com duração de 103 minutos, o longa de aventura temcomo protagonista.O longa está em exibição nas salas de cinema de Blumenau, Brusque, Balneário Camboriú e ItajaíA animação brasileira, com 86 minutos, tem participação dedando voz aos personagens. Na comédia os integrantes do clube Bugigangue estão preocupados com os trabalhos da escola e nem imaginam que em um ponto distante da galáxia o vilão Gana Golber tomou o poder da Confederação dos Planetas, ameaçando a paz do universo.A animação brasileira pode ser assistida em Blumenau, Brusque e Balneário Camboriú