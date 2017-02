Quinto volume da saga Millenium chega às livrarias em setembro

Estocolmo 17/02/2017 | 08h03

Lisbeth Salander, a sensacional hacker da série policial "Millenium", estará de volta no quinto volume da saga, "O homem que procurava sua sombra", que chegará às livrarias em 7 de setembro, anunciou a editora.

Como o livro anterior, será assinado por David Lagercrantz, um ex-jornalista que ficou conhecido ao escrever a biografia do jogador Zlatan Ibrahimovic.

"No começo do novo livro, a protagonista cumpre um breve sentença na prisão para mulheres de Flodberga e faz todo o possível para evitar os conflitos internos entre as prisioneiras", explicou, em um comunicado, a editora Norstedts, que divulgou a capa da edição sueca do livro.

A série Millenium foi criada por Stieg Larsson, que morreu em 2004 depois de ter entregue os manuscritos de seus três romances.

Larsson nunca soube do sucesso mundial de sua trilogia, protagonizada por Lisbeth Salander e Mikaël Blomkvist, um jornalista de investigação, imortalizados em em duas adaptações cinematográficas.

O quinto volume, que vai explorar os meandros da turbulenta infância de Salander, deve ser o penúltimo escrito por Lagercrantz, que, por contrato, ainda tem que escrever um sexto título.

"Quero fazer outras coisas, ser independente. Muitos autores escrevem o mesmo livro um atrás do outro. Têm todo meu respeito, mas agora quero fazer coisas novas", afirmou.

* AFP