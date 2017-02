Raphael Bahia destaca volume de jogo do Criciúma: "77% de posse de bola"

satisfeito 19/02/2017 | 22h47 Atualizada em





Foto: Caio Marcelo / Especial

No comando temporário do Criciúma, o auxiliar técnico Raphael Bahia gostou do que viu, e elogiou o desempenho do grupo. Na vitória por 2 a 1 diante do Almirante Barroso, o técnico Deivid assistiu o jogo da arquibancada, para cumprir a suspensão depois de ser expulso no jogo contra o Figueirense. Com volume de jogo e manutenção do toque de bola, a equipe conseguiu a terceira vitória no Catarinense.



— Nos primeiros minutos a gente percebeu que eles fizeram duas linhas defensivas, e estavam jogando pelo empate. Quando a gente faz essa circulação no meio campo para procurar espaços pelos lados, é para chegar ao final do campo e cruzar. A gente esperava essa dificuldade e sabia que uma hora o gol ia ter que sair, de um jeito ou de outro. Tivemos 77% de posse de bola, fomos muito mais agressivos, e eles apenas se defenderam — analisou Bahia.



A substituição de Maicon Silva, que saiu no intervalo para dar lugar a Ricardinho, já fazia parte do planejamento, segundo o auxiliar. Devido ao desgaste do jogador, a intenção foi de poupá-lo para o jogo de quarta, pela Copa do Brasil. João Henrique e Chico, que sentiram câimbras e saíram no segundo tempo, passaram por avaliação e estão bem.



Diante de forte marcação, o Criciúma não conseguia passar afrente no placar. Alex Maranhão, que entrou no lugar do lateral esquerdo, foi quem garantiu a festa tricolor. Para Bahia, o jogador é diferenciado.

— A gente trabalha com intensidade máxima, qualquer jogador que entre hoje na equipe tem total qualidade, responsabilidade e comprometimento.Foi uma opção tática nossa a entrada do João, mas qualquer que possamos fazer a troca futuramente, vai suprir as nossas necessidades. Maranhão é fora de serie,uma qualidade impressionante e sabemos que podemos contar com ele — elogiou o auxiliar técnico.



Nesta segunda-feira o grupo se reapresenta no Centro de Treinamento do bairro Cristo Redentor. A preparação é para o jogo de quarta-feira, às 19h30min, diante do Altos do Piauí. Se vencer, o Tigre avança mais uma fase na Copa do Brasil.



