Rede americana NBC News compra parte da Euronews

San Francisco 15/02/2017 | 13h41

A rede americana de comunicação NBC News (grupo Comcast/NBCUniversal) anunciou a aquisição de uma participação da Euronews, que será renomeada Euronews NBC depois da transação.

"Depois do fechamento desse acordo, a NBC News abastecerá recursos editoriais e conselhos estratégicos -e terá uma participação no capital- com o objetivo de ajudar a continuar construindo o êxito que a Euronews teve até agora", afirmou na terça-feira o presidente do conselho administrativo da NBC News Group, Andy Lack, em um memorando interno ao qual a AFP teve acesso.

Segundo uma fonte próxima ao assunto, a participação que prevê adquirir a NBC representa 25% do capital da Euronews.

Isso transformará a rede americana no segundo acionista da Euronews, atrás do magnata de origem egípcia Naguib Sawiris, que possui 53%. O resto está em mãos de aproximadamente vinte redes públicas europeias.

Segundo a agência Bloomberg, o montante da transação ultrapassa os 30 milhões de dólares.

A operação deverá ser aprovada pelos atuais acionistas da Euronews, convocados para assembleia geral antes do final do mês. A transação deve terminar no final de março ou no começo de abril.

Com sede em Lyon, na França, e com um quadro de 500 funcionários, a Euronews é deficitária há vários anos.

soe-kal-fga/cha/lch/nk/yow/cc/mvv