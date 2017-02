"Renan foi importante para mim e quero seguir o nível das atuações dele", diz goleiro do Avaí

Boas lembranças 10/02/2017 | 15h42 Atualizada em

Com atuações convincentes e aproveitando o ótimo momento do Avaí, o goleiro do Avaí, Maurício Kozlinski, vem ganhando cada vez mais a confiança dos torcedores. Ele é um dos remanescentes do elenco do ano passado, que conquistou o acesso à Série A, e agora, titular, espera desenvolver o mesmo trabalho que seu antecessor fez. Renan não renovou e foi para o futebol internacional.

- O torcedor estava acostumado com as atuações do Renan e acho que a cobrança maior foi por causa disso. O Renan foi muito importante para mim ano passado, evoluí muito com ele e quero seguir o nível de atuação dele - disse.

Kozlinski enfrentou a desconfiança dos torcedores no início da temporada. Mas, o atleta vê isso como uma motivação para se desenvolver cada mais.

- A pressão ajuda a gente a trabalhar e concentrar ainda mais. O que venho fazendo nesse últimos jogos é o que eu trabalhei o ano inteiro, para ajudar a equipe. O trabalho que a gente vem fazendo, o esquema tático do Claudinei ajuda ali atrás. Isso tudo é fruto de um trabalho. Agora com os resultados venho ganhando a confiança da torcida, do treinador eu já tinha, e é seguir nessa batida - pontuou.

O próximo jogo do Leão no Estadual é neste domingo, no clássico com o Joinville, fora de casa. Com a vitória, a equipe azurra pode chegar aos 15 pontos e fica cada vez mais perto da conquista do título do turno.

- A gente vem fazendo um bom início de campeonato. Trabalhamos jogo a jogo, cada jogo a gente entra para vencer. Manter os pés no chão , focar no trabalho para que a gente consiga mais vitórias e quem sabe o primeiro turno. Uma vitória domingo dá um grande passo, mas não garante nada. Temos que pensar mais nos nossos jogos, fazer nossa parte primeiro e ver o que vai acontecer nos jogos dos adversários depois - completou.

JEC e Avaí entram em campo às 17h. O Tricolor do Norte é o sexto colocado na tabela de classificação, com cinco pontos (1 vitória, 2 empates e 1 derrota).

Leia também:



Artilheiro do Catarinense, Denilson desfalca o Avaí contra o Joinville

Betão renova com o Avaí até 2018

Avaí faz o seu melhor início do Catarinense desde 1999

Veja mais notícias sobre o Avaí

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense



Clique na imagem abaixo e confira o especial do Catarinense

Foto: Leonardo Gomes / Agência RBS