Moscou 14/02/2017 | 07h14

A renúncia de Michael Flynn, conselheiro de Segurança Nacional do presidente Donald Trump, como consequência da revelação de contatos com a Rússia, "é um assunto interno americano", afirmou nesta terça-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

"É um assunto interno dos Estados Unidos, um assunto interno da administração do presidente Trump. Não é um assunto nosso", disse Peskov à imprensa.

* AFP