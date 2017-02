"Resultado foi justo", avalia técnico do Avaí após vitória sobre a Chapecoense

Leão 100% 09/02/2017 | 07h42

Foi uma vitória para torcedor nenhum botar defeito. O placar de 3 a 0 do Avaí sobre a Chapecoense na noite de quarta-feira, na Ressacada, garantiu a liderança isolada ao Leão da Ilha no Campeonato Catarinense, com 12 pontos. Após o jogo, o técnico Claudinei Oliveira avaliou o resultado do confronto e disse que a vitória foi merecida.

- Acho que a gente fez uma bela partida, em termos táticos, não existe perfeição, mas erramos pouco. Adversário muito qualificado, tivemos um pouco de dificuldade de criar no início do jogo, mas depois conseguimos chegar ao gol e controlar mais o jogo. Segundo tempo fizermos o segundo gol, numa hora maravilhosa, nos deu uma tranquilidade maior. Depois fizemos mais um gol e o resultado foi justo, apesar da qualidade da Chapecoense, conseguimos impor nosso jogo e vencer a partida - pontou o treinador do Leão.

Apesar da bela campanha até aqui e da liderança, o comandante azurra diz que é cedo para pensar em título.

- Vamos jogar jogo a jogo, cada campeonato tem a sua realidade. Está muito cedo para pensar em título, temos que enfrentar o Joinville com tranquilidade, dar descanso para os atletas, para eles jogarem com essa intensidade que eles jogam sempre - avaliou.

Agora, o Leão tem pela frente o Joinville, domingo, às 17h, na Arena.

- Temos mais um jogo muito difícil no domingo, temos que curtir essa vitória e focar. É um jogo difícil, uma equipe muito boa, e temos que respeitar como estamos respeitando todas. Vamos para Joinville com humildade, pés no chão e vamos buscar a vitória. Buscando o gol com consciência - finalizou o treinador do Leão.

