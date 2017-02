'Revolução dos Baldinhos' lança campanha de financiamento coletivo

Meio Ambiente 02/02/2017 | 18h47 Atualizada em

Referência nacional em gestão comunitária de resíduos orgânicos e agricultura urbana, a Revolução dos Baldinhos busca agora o apoio da população para manter suas atividades em 2017. O projeto faz a reciclagem de resíduos orgânicos através da compostagem na Chico Mendes, uma das comunidades mais carentes de Florianópolis.



Com a finalização dos projetos que a financiavam e ainda esperando receber uma remuneração do governo pelos serviços ambientais prestados, a Revolução – que só em 2016 reciclou 60 toneladas de resíduos orgânicos que antes ficavam espalhados pelas ruas do bairro – lançou uma campanha de financiamento coletivo para levantar fundos para subsidiar as atividades do grupo comunitário durante pelo menos 6 meses.

A campanha, disponível no link juntos.com.vc/baldinhos, fica no ar até o dia 17 de março e pretende arrecadar R$ 60 mil reais. Podem ser doados valores a partir de R$ 15, com cartão de crédito ou boleto bancário.

O adubo resultante da compostagem feita no projeto é distribuído na comunidade para promoção da agricultura urbana e também é comercializado, gerando renda para o grupo comunitário.

Criada em 2008 por causa da alta concentração de ratos que resultou na morte de uma criança e um idoso por leptospirose no bairro, a Revolução dos Baldinhos, recebeu prêmios e reconhecimento no Brasil e no exterior.

Em 2011, foi certificada como Tecnologia Social pela Fundação Banco do Brasil recebendo um prêmio de reconhecimento dois anos mais tarde. No ano seguinte emplacou uma parceria com o SESC/SC para capacitar a equipe na compostagem dos resíduos dos seus restaurantes. Em 2015 realizou a I Formação em Gestão Comunitária de Resíduos Orgânicos, que se repetiu em 2016 recebendo participantes de sete diferentes Estados do país. No ano passado, deu-se início a replicação do projeto em um empreendimento imobiliário do Programa Minha Casa, Minha Vida em Macaíba, Rio Grande do Norte.