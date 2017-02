Rio do Sul perde para o Rexona-Sesc pela Superliga Feminina de vôlei

3 a 0 08/02/2017 | 23h30

Rio do Sul sofreu uma nova derrota na Superliga Feminina de vôlei. Nesta quarta-feira, a equipe catarinense foi superada pelo Rexona por 3 sets a 0 (25/10, 25/15 e 25/15), no Rio de Janeiro. O time comandado pelo técnico Bernardinho é o líder da competição, com apenas uma derrota em 16 partidas disputadas. Já Rio do Sul ocupa a nona colocação, fora da zona de classificação aos playoffs.

O técnico Pedro Castelli Filho explicou que o time não jogou bem, o que é fatal diante de um adversário tão qualificado.

- Elas aproveitaram o jogo em casa e foram agressivas. E nós não conseguimos obter nosso padrão tático. Era muito difícil vencer. Teríamos que nos superar muito. E isso contra uma equipe tão boa, com um técnico tão experiente como é o Bernardinho, seria muito difícil de acontecer - comentou.

Rio do Sul viaja nesta quinta-feira para Belo Horizonte onde enfrenta o Camponesa/Minas no Minas Tênis Clube às 20h desta sexta-feira. Em casa, Rio do Sul se reencontra com o torcedor apenas no dia 23, quando pega o Renata/Valinhos Country (SP) às 20h15min, no Artenir Werner.